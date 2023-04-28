القاهرة الإخبارية.. الصحة العالمية: 16% من مستشفيات السودان تعمل بكل طاقتها

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، إن النظام الصحى فى السودان يعانى من هشاشة حقيقية قبل النزاع الحالى، لافتا إلى أن هناك ضعف حقيقى ومخيف جدًا فى النظام الصحى بالسودان، بسبب نقص فى البنية التحتية كمؤسسات بمختلف مستوياتها.





وأضاف "المنظرى" فى مداخلة هاتفية مع "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن 61% من المؤسسات الصحية فى الخرطوم لا تعمل بسبب الهجمات العسكرية المباشرة، أو الاحتلال المباشر من الجهات المتنازعة، أو نقص فى الإمدادات والكوادر الطبية والانقطاع المتكرر فى الكهرباء والمياه.

وتابع أن هناك 23% من المستشفيات فى أماكن النزاع فى الخرطوم تعمل بنصف طاقتها، و16% تعمل بكامل طاقتها إلا أنها تعانى من نقص فى المستلزمات الطبية أو إعاقة العاملين الصحيين.

وواصل "المنظرى"، أن التوقف شبه التام فى المؤسسات الصحية يؤثر على نظام التقصى الوبائى فى عدم التعرف على الأمراض المنتشرة والمتناقلة فى المناطق المتنازع عليها مثل الملاريا وحمى النزفية وحمى الضنك، فضلا عن توقف برامج تطعيم الأطفال.

وذكر المدير الإقليمى فى "الصحة العالمية"، أن المنظمة تمتلك خططًا تناسب جميع الظروف سواء فى حالة النزاعات أو الكوارث الطبيعية، وسندعم السودان بكوادر طبية متخصصة ومستلزمات طبية وصحية.

وأشار إلى أن هناك 6 حاويات وصلت إلى ميناء بورتسودان من مخزن المنظمة اللوجيستى فى دبى، تزن حوالى 20 طنًا من المستلزمات الطبية والصحية، وننتظر 30 طنًا أخرى ستصل إلى السودان.