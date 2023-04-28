وأضاف "المنظرى" فى مداخلة هاتفية مع "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن 61% من المؤسسات الصحية فى الخرطوم لا تعمل بسبب الهجمات العسكرية المباشرة، أو الاحتلال المباشر من الجهات المتنازعة، أو نقص فى الإمدادات والكوادر الطبية والانقطاع المتكرر فى الكهرباء والمياه.
وتابع أن هناك 23% من المستشفيات فى أماكن النزاع فى الخرطوم تعمل بنصف طاقتها، و16% تعمل بكامل طاقتها إلا أنها تعانى من نقص فى المستلزمات الطبية أو إعاقة العاملين الصحيين.
وواصل "المنظرى"، أن التوقف شبه التام فى المؤسسات الصحية يؤثر على نظام التقصى الوبائى فى عدم التعرف على الأمراض المنتشرة والمتناقلة فى المناطق المتنازع عليها مثل الملاريا وحمى النزفية وحمى الضنك، فضلا عن توقف برامج تطعيم الأطفال.
وذكر المدير الإقليمى فى "الصحة العالمية"، أن المنظمة تمتلك خططًا تناسب جميع الظروف سواء فى حالة النزاعات أو الكوارث الطبيعية، وسندعم السودان بكوادر طبية متخصصة ومستلزمات طبية وصحية.
وأشار إلى أن هناك 6 حاويات وصلت إلى ميناء بورتسودان من مخزن المنظمة اللوجيستى فى دبى، تزن حوالى 20 طنًا من المستلزمات الطبية والصحية، وننتظر 30 طنًا أخرى ستصل إلى السودان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية.. الصحة العالمية: 16% من مستشفيات السودان تعمل بكل طاقتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.