اليونيسيف للقاهرة الإخبارية: وقف إطلاق النار شرط لتوصيل المساعدات للسودان

جدة - نرمين السيد - قال عمار عمار، المُتحدث الإقليمى باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، من عمّان، إن هناك مئات الآلاف بحاجة للمساعدة فى السودان بعد أسبوعين من الاشتباكات بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع المتمردة.





وأضاف "عمار"، فى تصريحات لـ "القاهرة الإخبارية"، أن اليونيسيف تحتاج إلى شرطين أساسيين، حتى تتمكن من مساعدة الأطفال فى السودان، أولهما أن يكون هناك وقف إطلاق نار بشكل ثابت ودائم، والثانى أن يتم تقديم ضمانات أمنية فيما يتعلق بمنظمات العمل على أرض الميدان لمستودعاتها وموظفيها ومؤسساتها وسياراتها. وتابع أن هناك صعوبات كبيرة فى الوصول للمستشفيات لعلاج الأطفال، لافتا إلى أن الأطفال بالسودان يدفعون ثمن نقص الإمدادات الطبية، هناك 150 ألف طفل يعانون من سوء التغذية وفقدان اللقاحات. وأوضح أن هناك 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 2.5 مليون طفل، وهناك 11 مليون شخص بحاجة إلى الوصول لمياه صالحة للشرب، قبل النزاعات فى السودان.

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