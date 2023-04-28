وأضاف "إبراهيم"، فى مداخلة هاتفية، اليوم الجمعة، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القطاع الطبى استفاد من فترة الهدنة التى تشهدها البلاد بوصول أكبر عدد من المستهلكات الطبية والغذاء للقوائم العاملة وللمرضى والأكسجين.
وتابع أن انقطاع التيار الكهربائى أكثر من مرة طوال اليوم بعدد من المستشفيات هو أكبر تحدٍ يواجه الأطقم الطبية، وهو ما دفعنا للبحث عن الوقود لتشغيل المولدات الخاصة بالمستشفيات فى ظل غلق أغلب محطات الوقود بسبب الأحداث الجارية.
وذكر المتحدث باسم الصحة السودانية، أنه من خلال عملية الترابط المعلوماتى بين المستشفيات السودانية تم حصر أعداد الضحايا على مدار 14 يومًا منذ اندلاع الاشتباكات، حيث وصلت أعدادهم التراكمية إلى 2941 مصابًا و199 متوفيا، فيما تقدم 99 مستشفى الخدمات الطبية والعلاجية من إجمالى 134 مستشفى بأنحاء السودان، وهو ما يعنى أن 35 مستشفى خارج نطاق الخدمات بسبب تجدد الاشتباكات بمحيطها وعدم توافر الأمن.
ويشهد السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان والحاكم الفعلى للبلاد عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية.. الصحة السودانية: ارتفاع ضحايا الاشتباكات إلى 199 وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.