العالم اليوم - من الموت إلى الموت.. سوريون مصيرهم الشقاء في السودان

انتم الان تتابعون خبر من الموت إلى الموت.. سوريون مصيرهم الشقاء في السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أبريل 2023 06:22 مساءً - الفرار من الموت يؤدي إلى الموت، هذا هو لسان حال السوريين المقيمين في السودان، بعدما أعلنت السفارة السورية، عن مقتل عدد منهم جراء الاشتباكات الجارية، بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وذكرت مصادر أنه لا توجد إحصائيات دقيقة للضحايا السوريين لكن آخرها يشير إلى مقتل خمسة عشر شخصا دون وجود إصابات.

وتحدث بعض الرعايا السوريين عن مشاكل في الحصول على موافقات السفر، واشتكى آخرون من التمييز ضدهم بسبب جنسيتهم ولا يوجد من يدافع عن مصالحهم.

وأعلن القائم بأعمال السفارة السورية في السودان، بشر الشعار، أن السفارة بادرت إلى التنسيق مع جاليتها وتم تسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالعودة إلى سوريا وفرزهم وفق آلية معينة للتنسيق مع السفارات المعنية من أجل إجراءات النقل.

وأوضح الشعار أن الجالية السورية في السودان تبلغ نحو ثلاثين ألف شخص.

في المقابل انتقد آخرون تعامل السفارة السورية لعدم تقديم العون المطلوب لهم.

ودفعت المعارك المتواصلة الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثاتها الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.