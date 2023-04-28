العالم اليوم - استثمارات ضخمة من "هوندا" لإنتاج بطاريات كهربائية باليابان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أبريل 2023 06:22 مساءً - أعلن مصنع السيارات هوندا وشركتان يابانيتان أخريان، الجمعة، عن استثمار بقيمة 434 مليار ين (نحو 2.19 مليار دولار) لإنتاج بطاريات كهربائية في اليابان في مشروع سيحظى في جزء منه بدعم حكومي.

وتهدف هوندا وشريكاها المحليان، "جي إس يواسا" و"بلو إنرجي"، إلى إطلاق أول سلسلة إنتاج عالية القدرة في 2027، على أن تطلق سلاسل أخرى بحلول 2030، وفق ما أوضحت المجموعة في بيان.

ومن جهتها ستمنح الحكومة اليابانية للشركات الثلاث حوالي 159 مليار ين (نحو 1,17 مليار دولار) دعما للمشروع، بحسب ما أضاف المصدر نفسه.

وتعد شركة هوندا المصنّع الياباني الأكثر طموحا في ميدان السيارات الكهربائية، إذ أعلن في العام 2021 هدفه بأن تصبح كافة مبيعاته كهربائية في كل أنحاء العالم في العام 2040.

وتراهم المجموعة المنافسة تويوتا على السيارات الهجينة.

وأعلنت هوندا الأربعاء أنها سوف تطرح في 2025 طرازا جديدا لسيارات كهربائية "بأحجام متوسطة إلى كبيرة" موجهة لسوق أميركا الشمالية، بالإضافة إلى ثلاثة أنواع كهربائية أخرى ستطرح في اليابان بين 2025 و2026.

وكانت المجموعة اليابانية أقامت العام الماضي شراكة مع الشركة الكورية الجنوبية "إل جي إنرجي" لبناء مصنع بطاريات كهربائية في الولايات المتحدة، سوف يزود بشكل حصري مصانع هوندا في اليابان في نهاية 2025.

وقدرت كلفة هذا المصنع مبدئيا بـ4,4 مليارات دولار، وسيقام في ولاية أوهايو على مقربة من مصانع أخرى تملكها هوندا.