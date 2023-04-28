الهلال الأحمر السودانى: الوضع الإنسانى والغذائى فى الخرطوم خطير جدا

وأشار أبوبكر، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، اليوم الجمعة، إلى غياب الأمن وعدم تحديد مسارات آمنة يعيق عمل الهلال الأحمر السودانى بالقوة القصوى، مؤكدًا أن العاصمة الخرطوم تواجه تحديات فى الأمن الغذائى والإنسانى..
وأوضح مسؤول بالهلال الأحمر السودانى أن المستشفيات بالخرطوم تعانى بشدة من نقص المستلزمات والكوادر الطبية لإجراء العمليات الجراحية الصغيرة والمتوسطة.
ويشهد السودان، تمديدًا جديدًا لوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة إضافية، بعدما أعلنت قيادة القوات المسلحة السودانية، أمس الخميس، الموافقة على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة إضافية، بدأ سريانها من تاريخ انتهاء الهدنة المقرر لها ليلة أمس.
تمديد الهدنة الحالية لمدة 72 ساعة إضافية هو مقترح بمبادرة من المنظمة الإقليمية المعنية بالتنمية فى شرق إفريقيا "إيجاد" من أجل وقف إطلاق النار بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع لحل الأزمة الحالية فى البلاد.
وعبر الجيش السودانى، فى بيان، عن أمله بالتزام ميليشيا الدعم السريع بالهدنة هذه المرة، وعدم خرقها كما جرى خلال الفترات الماضية، من قصف للمؤسسات والمواقع العسكرية وتخريب للمرافق الحيوية، وتعريض حياة وممتلكات المواطنين للخطر.
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