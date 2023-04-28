القاهرة الإخبارية: الجيش السودانى يغلق محطات الوقود أمام الدعم السريع

جدة - نرمين السيد - أكد محمد إبراهيم مراسل "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الخرطوم، تجدد المواجهات والاشتباكات بأنحاء متفرقة بالعاصمة الخرطوم، فضلًا عن سماع دوى إطلاق نار وهو ما دفع قوات الجيش لإغلاق محطات الوقود لتجفيف منابع الميليشيا لتزويد سياراتهم بالوقود.





وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن عناصر ميليشيا الدعم السريع تتواجد بعدد من الشوارع الرئيسية فى العاصمة، وتمارس عمليات تفتيش للسيارات وسرقة ونهب الممتلكات بولاية الجزيرة ومنطقة شرق النيل، وهو ما خلق حالة من الرعب، ودفع المواطنين للالتزام بالبقاء فى منازلهم خوفا من التعدى عليهم من قبل العناصر المتمردة.

وأشار إلى أنه رغم عمليات التمشيط التى تقوم بها قوات الجيش السودانى، إلا أن عناصر الميليشيا تتخذ من مساكن المواطنين فى الأحياء دروعًا بشرية للاحتماء بها بوسط الخرطوم، وكشف مراسل "القاهرة الإخبارية" عن نوايا عناصر الميليشيا من البقاء فى العاصمة لمحاولة إحكام السيطرة على شوارعها، وتحاول من حين لآخر الاستيلاء على مقر القيادة العامة الذى يسيطر عليه الجيش السودانى.

ونقل مراسل "القاهرة الإخبارية" عن مصدر فى الجيش السوادنى، أن عناصر الميليشيا تحتمى بعدد من المبانى الواقعة فى وسط الخرطوم ثم يظهرون فجأة فى الشوارع ويطلقون الرصاص بشكل عشوائى، غير أن عددهم قليل، والجيش السوادنى فى استراتيجيته يستهدف الأعداد الكبيرة من العناصر المتمردة.