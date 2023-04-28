موفد «القاهرة الإخبارية»: وصول 14 ألف سودانى و7 حافلات تقل فلبينيين

جدة - نرمين السيد - وأضاف "أبو زيد"، خلال رسالة على الهواء، اليوم الجمعة، أن 7 حلافات تقل مواطنين من الفلبين، وصلت إلى معبر أرقين خلال الساعات الماضية جرى نقلهم من الأراضى السودانية إلى معبر أرقين، ليصبح إجمالى عدد الوافدين إلى نحو 400 فلبينى وذلك بالتنسيق مع السلطات المصرية والسفارة الفليبينية بالقاهرة.

وأوضح، أن المواطنين السودانيين لا يزالون يتوافدون إلى معبر أرقين، مشيرًا إلى أن فرق الهلال الأحمر المصرى تقدم عملًا استثنائيًا وبطوليًا، فى ظل مواصلة معبر أرقين استقبال القادمين من السودان على مدار الساعة.

وأشار موفد "القاهرة الإخبارية" إلى أن فرق الهلال الأحمر تقدم كل سبل الدعم سواء للمصريين أو الجنسيات المختلفة القادمين من السودان، متابعًا: "هنا فى معبر أرقين تجد كل أشكال الدعم".

وتابع: "هناك خيمتان كبيرتان محملتان بكل السبل اللازمة من مواد إعاشة ومواد إغاثية، بالإضافة لبعض مستلزمات الأطفال من حليب وغيره، تم تدشينهما من جانب فرق الهلال الأحمر المصرى، وقد نشاهد خيمة ثالثة سيتم نصبها لمساعدة القادمين من السودان".

واختتم موفد "القاهرة الإخبارية" أن إحدى السيدات السودانيات كانت قد اشتكت من فقدان حليب الأطفال خلال رحلة الإجلاء الشاقة، لكن وجدت كل وسائل الإعاشة والمواد الغذائية والطبية والأدوية متوافرة فى معبر أرقين.