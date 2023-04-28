العالم اليوم - غياب الفتى الذهبي.. ضربة قوية لريال مدريد قبل قمة مان سيتي

انتم الان تتابعون خبر غياب الفتى الذهبي.. ضربة قوية لريال مدريد قبل قمة مان سيتي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أبريل 2023 04:23 مساءً - ضربة قوية تعرض لها ريال مدريد الإسباني، قبل أسابيع من مواجهة مانشستر سيتي، بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بإصابة نجم الفريق.

وأشارت أنباء الجمعة، إلى تعرض نجم الفريق، الكرواتي لوكا مودريتش، إلى تمزق في أوتار الركبة الخلفية، مما سيبعده عن الملاعب مدة أسبوعين على أقل تقدير.

المباريات التي سيغيب عنها مودريتش

من المؤكد أن مودريتشس سيغيب عن مباراة نهائي كأس إسبانيا، بين ريال مدريد وأوساسونا، يوم 7 مايو المقبل.

من المحتمل جدا أن يغيب مودريتش عن لقاء الذهاب أمام مانشستر سيتي، في سانتياغو بيرنابيو، يوم 9 مايو المقبل.

يتوقع أن يلحق مودريتش بموقعة الإياب، على استاد الاتحاد، يوم 17 مايو المقبل.

ماذا قال أنشيلوتي؟

مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي أشار إلى إنه "لا يعلم متى سيعود مودريتش للملاعب. الهدف الآن عودته لنهائي كأس إسبانيا، لكن لا نعلم حقيقة متى سيعود".