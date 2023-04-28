جدة - نرمين السيد - وكان الصراع المشتعل بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع فى الخرطوم وعدة مدن، منذ أسبوعين، قد امتد إلى إقليم دارفور الذى عاش سنوات دموية من الحرب الأهلية.
وأفادت تقارير باستمرار القتال منذ أيام، ومواصلة عمليات السرقة والنهب فى سوق الجنينة غرب دارفور، فضلاً عن السطو على مستودعات للمنظمات الإنسانية، فيما بدأت حركة نزوح كبيرة من دارفور باتجاه تشاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصادر طبية: ارتفاع ضحايا الاشتباكات فى مدينة الجنينة بدارفور إلى 74 شخصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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