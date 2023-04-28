جدة - نرمين السيد - كشف أحمد أبو زيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" بمعبر أرقين، عن آخر تطورات استقبال مصر لرعاياها من السودان، مؤكدًا أن الكثير من الحافلات فى طريقها للمرور من المعبر اليوم الجمعة.





وقال موفد "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر أرقين، إن هناك 14 ألف سوادنى وصلوا إلى الأراضى المصرية، عبورًا من الموانئ والمعابر المختلفة، فضلاً عن 2000 من الجنسيات المختلفة من 50 دولة. وأضاف: "هناك عشرات الحافلات عبرت إلى معبر أرقين، بالتنسيق مع السلطات فى هذا المعبر، قبل دقائق قليلة من الآن". وأكد أبو زيد، أن ليس كل عابر للمعبر يستطيع الدخول إلى الأراضى المصرية، فهناك شروط وضوابط معينة تسمح أو لا تسمح بالدخول، لافتا إلى أن من لم تكتمل أوراقه يعود لأقرب مكتب قنصلى فى وادى حلفا لتجديد أوراقه ومن ثم السماح له بالدخول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ما موقف القادمين إلى معبر أرقين بأوراق غير مكتملة؟ «القاهرة الإخبارية» توضح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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