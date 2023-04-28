بلينكن يتعهد بمواصلة العمل مع جوتيريش لوقف الأعمال العدائية فى السودان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان على موقعها الرسمى فى وقت مبكر من اليوم الجمعة - أن بلينكن وجوتيريش اجتمعا فى واشنطن؛ حيث تناولا الوضع فى السودان وتعهد بلينكن بمواصلة العمل مع جوتيريش للضغط من أجل وقف دائم للأعمال العدائية فى السودان وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لوكالات الأمم المتحدة.
كما أكدا أهمية الاستمرار فى حماية ميثاق الأمم المتحدة فى ضوء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكى عن تقديره للأمين العام للأمم المتحدة على جهوده فى تجديد وتقوية "مبادرة حبوب البحر الأسود".
وجدد بلينكن دعم الولايات المتحدة لحكومة شاملة وضمان احترام النساء والفتيات فى ضوء القيود الأخيرة التى فرضتها طالبان على النساء الأفغانيات العاملات مع الأمم المتحدة.
كما شدد وزير الخارجية الأمريكى على دعم الولايات المتحدة لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
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