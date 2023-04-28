الفلبين: مواجهة مع سفن صينية فى بحر الصين الجنوبى

جدة - نرمين السيد - أعلن خفر السواحل الفلبينى، اليوم الجمعة، أنه دخل فى مواجهة مع سفن صينية قامت "بمناورات خطيرة" فى بحر الصين الجنوبى، فى أحدث حلقات سلسلة من المواجهات البحرية المتوترة بين البلدين، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





ووفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية"، وقع الحادث بينما كان خفر السواحل ينفذ دوريات على مدى أسبوع فى الممر المائى الاستراتيجى، وفى الوقت الذى كان يزور فيه وزير الخارجية الصينى تشين قانج، العاصمة الفلبينية "مانيلا"، فى مطلع الأسبوع للقاء نظيره الفلبينى والرئيس فرديناند ماركوس الابن.

وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبى، الذى يمر عبره كل عام بضائع تقدر بنحو ثلاثة تريليونات دولار. ودعت الفلبين مرارًا بكين إلى وقف "أنشطتها العدائية" فى المنطقة.

وقال خفر السواحل الفلبينى إنه خلال المهمة التى نفذها فى الفترة من 18 إلى 24 أبريل، رصد أكثر من 100 سفينة يتردد أنها تابعة لما أسماه "ميليشيا البحرية الصينية"، وسفينة حربية تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبى الصينى، واثنتين من سفن خفر السواحل الصينى داخل المنطقة الاقتصادية الحصرية للفلبين التى تمتد 200 ميل.

وأضاف أن سفينة صينية "أجرت مناورات خطيرة" على بعد 45 مترًا تقريبا من سفينة فلبينية، وأن سفينتين أخريين نفذتا "تكتيكات عدائية"، ما شكل "تهديدًا كبيرًا على سلامة وأمن السفينة الفلبينية وطاقمها".

وقال خفر السواحل الفلبينى فى فبراير، إن سفينة صينية وجهت "أشعة ليزر" من طراز عسكرى لسفينة تابعة له كانت تدعم مهمة لإعادة إمداد القوات فى الممر المائى المتنازع عليه، ما أدى إلى إصابة طاقمها بالعمى المؤقت.