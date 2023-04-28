غازبروم تصدر 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال ممثل غازبروم للصحفيين اليوم الجمعة إن الجانب الأوكرانى رفض طلب التسليم عبر محطة سوخانوفكا. ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن ممثل الشركة قوله"غازبروم تصدر الغاز الروسى عبر أراضى أوكرانيا بالمقدار الذى أكده الجانب الأوكرانى عبر محطة ضخ الغاز سودجا، والتى تبلغ 42.4 مليون متر مكعب فى 28 أبريل. وتم رفض طلب التسليم عبر سوخانوفكا". وبلغ حجم الضخ فى اليوم السابق 41.7 مليون متر مكعب أيضا. وذكرت تقارير سابقة بالإشارة إلى البيانات الصادرة عن موقع مشغل نظام نقل الغاز فى أوكرانيا أن عبور الغاز الروسى عبر الأراضى الأوكرانية قد يبلغ 42.4 مليون متر مكعب فى 28 أبريل. ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسى إلى دول غرب ووسط أوروبا. وتم إيقاف الضخ عبر نورد ستريم تماما. وبلغ حجم مسحوبات الغاز من منشآت تخزين الغاز تحت الأرض الأوروبية 94 مليون متر مكعب فى 25أبريل، وفقًا للبيانات المقدمة من البنية التحتية الأوروبية للغاز. فيما بلغ إجمالى الضخ 190 مليون متر مكعب. وانتهى موسم التدفئة فى أوروبا فى 6 أبريل. وتمتلئ مرافق البنية التحتية الأوروبية للغاز بنسبة 58.56% (أعلى بنسبة 19.54% من المتوسط فى هذا التاريخ فى السنوات الخمس الماضية)،حيث يبلغ مخزون الغاز فيها 64 مليار متر مكعب.

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