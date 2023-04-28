«إكسترا نيوز» ترصد استقبال المصريين العائدين من السودان فى أرقين

جدة - نرمين السيد - وقال هشام عبد التواب، موفد "إكسترا نيوز" فى معبر أرقين، إن الساعات الماضية شهدت حالة من الهدوء والسكون نظرًا لخروج جميع الحافلات من المعبر أمس، لكن الآن نشهد توافد أعداد كبيرة من الجانب السودانى إلى الجانب المصرى، فضلًا عن وجود مجموعة من الرعايا من دولة الفلبين.

وأضاف أن المعبر يشهد وفود من دول أخرى مثل الصين، وعدد من الجنسيات وصلت إلى 50 جنسية، ووصل عدد الرعايا المصريين الذى تم إجلائهم إلى أكثر من 5300 مواطن، منهم أكثر من 1300 مواطن عبر النقل البرى، وبالتأكيد لهذا أهمية كبيرة تكمن فى معبر أرقين.