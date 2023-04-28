العالم اليوم - في غضون ساعات.. النيادي يصبح أول عربي يمشي في الفضاء

انتم الان تتابعون خبر في غضون ساعات.. النيادي يصبح أول عربي يمشي في الفضاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أبريل 2023 02:16 مساءً - قال رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، إنه سيخرج من معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية، يوم الجمعة، ليصبح بذلك أول عربي يسير في الفضاء.

وكتب النيادي على صفحته في موقع "تويتر": "اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا.. خضت تدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات تحضيرًا لهذه المهمة التي تتطلب تركيزًا عاليًا، ودقة".

وأضاف: "ساعات قليلة وأخرج من وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية مرتديًا هذه البذلة".

وتابع: "ساعات قليلة ونسطر للعرب تاريخًا جديدًا، ويلامس علم الإمارات الفضاء"

ويوم الخميس، كان النيادي قد كتب "غدًا نخرج من محطة الفضاء الدولية أنا وزميلي ستيفن بوين في مهمة جديدة تضمن استدامة المحطة لتغيير وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو والتحضير لتركيب الألواح الشمسية".

وأردف قائلا: "بعد التدريبات الطويلة والصعبة نحن مستعدون ومعنوياتنا عالية لنخوض التحدي في هذه المهمة. غدًا لنا موعد جديد مع طموح زايد".