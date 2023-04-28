جدة - نرمين السيد - قال مهند عمر عباس، القائم بأعمال السفارة السودانية لدى المملكة العربية السعودية، إننا نتحدث الآن عن أوضاع مؤسفة للغاية يشهدها السودان خلال هذه الفترة، موضحًا أن الأوضاع بدأت فى التدهور فى اليوم الخامس عشر من شهر إبريل الجارى، إذ كان السودان يتهيئ وكذلك العالم أجمع للقاء الذى يجمع بين رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق عبدالفتاح البرهان، وقائد القوات المتمردة المنفلته محمد حمدان دقلو "حميدتى".





وأضاف عمر عباس، خلال لقائه بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن اللقاء المرتقب كان يهدف إلى تسريع دمج قوات الدعم السريع فى الجيش السودانى ، كى يصبح لدينا جيش وطنى واحد موحد، لكن تفاجئ السودان، والعالم أجمع بوجود تمرد من قبل حميدتى ووقوع أحداث مؤسفة، موضحًا أن الحيش السودانى الآن يدافع عن نفسه ويدافع عن الوطن، فضلا عن دفاعه عن السيادة. وأشار القائم بأعمال السفارة السوادنية لدى المملكة العربية السعودية، أنه لم ينمى إلى علمه حتى الآن الأسباب التى دفعت قوات الدعم السريع المتمردة إلى تمردها ومهاجمة المنشآت الحيوية، " كان الوضع طبيعى جدا وكان الجميع يعيش فى أمن وسلام ولم يكن هناك أى بوادر لهذه الاشتباكات وسيكون هناك فقد ارواح وممتلكات"

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دبلوماسى سودانى بالسعودية: نعيش أوضاعا متدهورة.. وقوات حميدتى «متمردين» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.