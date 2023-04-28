أوكرانيا: إسقاط 21 صاروخا روسيا ومسيرتين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن دفاعاتها الجوية أسقطت 21 صاروخًا روسيًا وطائرتين مسيّرتين خلال الليل، فى أحدث موجة من الضربات الروسية استهدفت العاصمة كييف وعددًا من المدن، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب "القاهرة الإخبارية"، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، فى بيان لها، إن "الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 21 صاروخًا من أصل 23 وطائرتين مسيّرتين"، قائلة إن روسيا أطلقت الذخائر من قاذفات" تو-95" الاستراتيجية

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