جدة - نرمين السيد - وأضافت تريس، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أن المروحيتين من طراز "AH-64 Apache" كانتا فى قاعدة فورت واينرايت بالقرب من مدينة فيربانكس وتحطمتا أثناء عودتهما من رحلة تدريبية.
وأشارت المتحدثة العسكرية الأمريكية أن المروحيتين كان بها 4 طيارين توفى 3 منهم فى الحادث، وتم نقل الطيار الناجى الوحيد إلى المستشفى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 3 طيارين أمريكيين وإصابة آخر جراء تحطم مروحيتين بولاية ألاسكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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