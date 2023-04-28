مقتل 14 شخصا جراء صواعق برق فى الهند

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الجمعة، عن مسئول بهيئة إدارة الكوارث قوله "إن صواعق البرق أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص فى مقاطعة "بوربا باردهامان"، وأربعة آخرين فى مقاطعتى "مرشد أباد" و"شمال بارجانس".

من جانبهم، قال مسئولون بشرطة ولاية "البنغال الغربية" إن ستة أشخاص آخرين لقوا حتفهم فى مقاطعتى "باشيم مدينبور" و"هاوراه".