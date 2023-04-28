مقتل 7 أشخاص عقب اندلاع حريق قطار فى باكستان

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إيه بى سى" الأمريكية عن "محسن سيال" المسئول بالسكك الحديدية قوله ان الحريق اندلع فى القطار بمقاطعة "خيربور" التى تبعد نحو 500 كيلومتر "300 ميل" شمال مدينة "كراتشى" عاصمة إقليم "السند"، مشيرا إلى أن ستة أشخاص لقوا حتفهم جراء الحريق فى حين توفيت إمرأة عندما قفزت من نافذة القطار المتحرك.
وأضاف سيال أن الحريق تسبب فى إلحاق أضرار بالغة بعدة عربات أخرى فى القطار، مشيرا إلى أنه لم تتضح بعد أسباب وملابسات الحريق.
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