بمشاركة مصر والإمارات.. ألمانيا تستضيف حوار بيترسبورج حول المناخ

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة، فى بيان اليوم الخميس، أن حوار بيترسبورج حول المناخ سوف يُعقَد فى وزارة الخارجية الألمانية بدعوة من وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بربوك والإمارات العربية المتحدة، بصفتها مضيفة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".

وأشار البيان أن المؤتمر ينطلق فى 2 مايو برسالة مسجلة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وخطابات لوزيرة الخارجية آنالينا بربوك، ووزير الخارجية المصرى سامح شكرى، ورئيس COP28 لدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان الجابر، وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخى روبرت هابيك.

وسيُعقَد مؤتمر صحفى مشترك للوزيرة آنالينا بربوك، والدكتور سلطان الجابر، وسيُعرَض فيديو للمستشار الاتحادى أولاف شولتس ضمن مشاركته فى فاعليات المؤتمر.

وكانت مصر قد استضافت الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ قمة المناخ "COP27" العام الماضى فى شرم الشيخ بحضور رؤساء وزعماء من وممثلين من 200 دولة.