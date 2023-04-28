صحيفة بريطانية: الرئيس الصينى لن يحضر حفل تتويج الملك تشارلز

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إن الرئيس الصينى شى جين بينج لن يحضر حفل تتويج الملك تشارلز الثالث فى 6 مايو المقبل.



جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إن الرئيس الصينى شى جين بينج لن يحضر حفل تتويج الملك تشارلز الثالث فى 6 مايو المقبل. وذكرت الصحيفة أنه سيحضر الحفل بدلاً منه نائب الرئيس هانج تشانج.

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