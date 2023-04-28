العالم اليوم - مصر تعلن أعداد مواطنيها العائدين من السودان

انتم الان تتابعون خبر مصر تعلن أعداد مواطنيها العائدين من السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أبريل 2023 01:13 صباحاً - أعلنت مصر أنها أعادت 2648 من مواطنيها من السودان برا وجوا، الخميس، ليصل إجمالي من تم إجلاؤهم منذ بداية الأزمة إلى 5327 مصريا.

وقالت وزارة الخارجية إن القوات المسلحة نفذت 9 طلعات جوية الخميس، في إطار تنفيذ خطة إجلاء المصريين العالقين في السودان، ليصل بذلك عدد إجمالي الطلعات الجوية إلى 23 طلعة جوية منذ بدء الأزمة.

وأضافت الخارجية أن "القوات المسلحة وفرت مواد غذائية وإسعافية لما يزيد عن ألف مواطن، من المنتظر إجلاؤهم خلال عمليات الإجلاء الجوي الجارية".

وتسارع الدول في إجلاء رعاياها من السودان، منذ بدء المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل أسبوعين.