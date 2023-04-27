العالم اليوم - بعد وفاته المفاجئة في نيوجيرسي.. من هو المقرئ عبدالله كامل؟‏

انتم الان تتابعون خبر بعد وفاته المفاجئة في نيوجيرسي.. من هو المقرئ عبدالله كامل؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 10:19 مساءً - صدمة بدت على وجوه الجميع داخل مركز التوحيد الإسلامي بولاية نيوجيرسي الأميركية عقب وفاة القارئ المصري عبدالله كامل، عن عمر يناهز 83 عاما، بعد ساعات قليلة من أدائه لصلاة الظهر بالمسجد، قبل إبلاغ أسرته وأصدقائه بالخبر الحزين، وفقا لحديث محمد حسن، صديق القارئ الراحل.
ويضيف حسن لموقع "دوت الخليج": "تلقيت الخبر بعد دقائق قليلة من اكتشاف الوفاة، كنت على اتصال مستمر بالصديق العزيز عبدالله خلال تواجده في أميركا، وفي المكالمة الأخيرة تحدث عن سعادته بالتجربة ورغبته في الاستمرار حتى شهر يونيو ثم ينتقل للسعودية لأداء فريضة الحج".
ويتابع حسن لموقع "دوت الخليج": "كانت الوفاة مفاجأة للجميع، حيث تواجد في مركز التوحيد الإسلامي لإمامة المصلين في الفجر وانتظر حتى صلاة الظهر ثم طلب من زملائه الصعود إلى الغرفة المخصصة له من أجل الحصول على قسط من الراحة ثم مضت الساعات دون عودته".
ويردف صديق القارئ الراحل: "شعر الأصدقاء في مركز التوحيد الإسلامي بالقلق لذلك صعدوا إلى غرفته للاطمئنان على سر تغيبه لكنه لم يرد، قاموا على الفور بفتح الباب ليجدوا عبدالله قد فارق الحياة وسط حالة من البكاء والحزن الشديد، وعملوا على نقله سريعا لمستشفى تقع بالقرب منهم".
الدفن في أميركا
ويسترسل حسن لموقع "دوت الخليج": "نتابع لحظة بلحظة ما يحدث في نيوجيرسي، الاتصالات لا تتوقف، بعد العديد من المشاورات مع الأسرة، قرر الجميع دفن الراحل في أميركا وإقامة صلاة الجنازة هناك، لا يريد أحد تعريض جثمانه إلى الانتظار لأيام عديدة حتى عودته إلى القاهرة".
ويؤكد حسن لموقع "دوت الخليج" أن القارئ عبدالله كامل تخرج من كلية دار العلوم بجامعة الفيوم وظهر عليه التعلق بالقرآن الكريم منذ طفولته وتمكن من حفظه في وقت مبكر وذاع صيته وأُطلق عليه صاحب الصوت العذب كما شارك في العديد من المسابقات وفاز بالمركز الأول في مسابقة "المزمار الذهبي" منذ سنوات عديدة.
جنازة كبيرة
هناك اهتمام بالغ من أئمة المساجد المختلفة في أميركا بحضور جنازة القارئ عبدالله كامل، من بينهم عمار شاهين، إمام مسجد ديفس بكاليفورنيا، الذي يُشير في حديثه لموقع "دوت الخليج" إلى أن للراحل مكانة كبيرة في الولايات المتحدة حيث يحرص على الذهاب لعدد من المساجد والمراكز الإسلامية سنويا في رمضان.
ويردف شاهين لموقع "دوت الخليج": "كان القارئ عبدالله يتمتع بصوت مميز إذا سمعته يقرأ القرآن الكريم تشعر كأنه يصور لك مشاهد الآيات بصوته واحساسه ويخشع قلبك من طريقته، سنفتقد تواجده بيننا ومجلسه الذي يجمع بين الضحك والبكاء خلال أحاديثه الدينية الشيقة".
ويذكر إمام مسجد ديفس بكاليفورنيا: "لقد سخر وقته وجهده وصوته لخدمة القرآن الكريم وكان يصلي في عدد كبير من مساجد أميركا خلال شهر رمضان ويختص العشر الأواخر في المركز الإسلامي ببروكلين، وهذا العام اختار الأيام الماضية الصلاة في مركز التوحيد الإسلامي بولاية نيوجيرسي".
ويختتم شاهين حديثه لموقع "دوت الخليج" قائلا: "سأتوجه إلى نيوجيرسي لحضور صلاة الجنازة، الجثمان الآن داخل المستشفى وينتظر الجميع الحصول على تصريح الدفن التي ستتم في المقابر المخصصة للمسلمين بالمنطقة، ندعو له بالرحمة ولأسرته بالصبر على التجربة الأليمة".
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بعد وفاته المفاجئة في نيوجيرسي.. من هو المقرئ عبدالله كامل؟ .. في رعاية الله وحفظة