القاهرة الإخبارية.. بلينكن: وقف إطلاق النار فى السودان قلّص العنف

جدة - نرمين السيد - قال أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، اليوم الخميس، إن تركيز واشنطن ينصب على تمديد وقف إطلاق النار فى السودان، مضيفًا أن الولايات المتحدة تأمل فى الحصول على مزيد من المعلومات فى الساعات المقبلة.





وأضاف بلينكن فى حديث لصحفيين، أن وقف إطلاق النار قلل من العنف وساعد فى عمليات الإجلاء الجوى، وفق ما نقلت وكالة "رويترز". واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الجارى، بين الجيش النظامى وميليشيا الدعم السريع المتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات لحقن دماء الشعب السودانى.

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