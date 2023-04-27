كندا تُنفذ أول رحلة إجلاء من السودان

جدة - نرمين السيد - وتسارع الدول على مستوى العالم لإخراج الدبلوماسيين والمواطنين الأجانب من السودان، بعد اندلاع صراع بين الجيش و"الدعم السريع"، بحسب رويترز.

وأدى القتال إلى مقتل المئات وتدمير مستشفيات وحوّل أحياء سكنية إلى مناطق حرب.

وجرى إجلاء نحو 180 كنديًا من المنطقة فى وقت سابق، بمساعدة دول أخرى، فيما تعمل الحكومة الاتحادية على تنفيذ عملياتها الخاصة لإجلاء المدنيين.

وقالت أناند، فى مؤتمر صحفى: "يمكننى أن أؤكد أن أول رحلة إجلاء كندية من السودان تمت باستخدام طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الكندية".

ويوجد نحو 1800 كندى فى السودان، منهم 700 على الأقل طلبوا المساعدة من حكومة بلادهم.

وأوضحت "أناند" أن غالبية الكنديين موجودون فى العاصمة السودانية، وأن جهود إجلائهم برًا أو بحرًا تزيد بشكل كبير من الوقت الذى قد يتعرضون فيه للخطر.

ويتركز معظم القتال بالخرطوم، إذ تنتشر ميليشيا الدعم السريع فى مناطق سكنية.