جدة - نرمين السيد - وتسارع الدول على مستوى العالم لإخراج الدبلوماسيين والمواطنين الأجانب من السودان، بعد اندلاع صراع بين الجيش و"الدعم السريع"، بحسب رويترز.
وأدى القتال إلى مقتل المئات وتدمير مستشفيات وحوّل أحياء سكنية إلى مناطق حرب.
وجرى إجلاء نحو 180 كنديًا من المنطقة فى وقت سابق، بمساعدة دول أخرى، فيما تعمل الحكومة الاتحادية على تنفيذ عملياتها الخاصة لإجلاء المدنيين.
وقالت أناند، فى مؤتمر صحفى: "يمكننى أن أؤكد أن أول رحلة إجلاء كندية من السودان تمت باستخدام طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الكندية".
ويوجد نحو 1800 كندى فى السودان، منهم 700 على الأقل طلبوا المساعدة من حكومة بلادهم.
وأوضحت "أناند" أن غالبية الكنديين موجودون فى العاصمة السودانية، وأن جهود إجلائهم برًا أو بحرًا تزيد بشكل كبير من الوقت الذى قد يتعرضون فيه للخطر.
ويتركز معظم القتال بالخرطوم، إذ تنتشر ميليشيا الدعم السريع فى مناطق سكنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كندا تُنفذ أول رحلة إجلاء من السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.