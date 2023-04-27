القاهرة الإخبارية.. الجيش السودانى: الموقف العسكرى داخل وخارج الخرطوم مستقر

جدة - نرمين السيد - وأضاف الجيش السودانى، فى بيان، أذاعته "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الجيش متماسكة وتؤدى دورها الوطنى فى دحر التمرد بثبات وثقة فى كل الاتجاهات.

وتابع أن ميليشيا الدعم السريع حاولت بالأمس الهجوم على قيادة المنطقة المركزية لكن القوات تصدت لهم وكبدتهم خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن ميليشيا الدعم السريع لم يسلم أى من الأفراد الذين اعتقلتهم خلال توجههم لمباشرة أعمالهم صباح يوم اندلاع التمرد.

وأكد الجيش السودانى، أن أعدادا كبيرة من الذين استجابوا لنداء هجر صفوف المتمردين والانضمام للقوات المسلحة بلغ عددهم 200 شخص، موضحا أن هناك المزيد من الأشخاص سينضمون للجيش السودانى.

وذكر أن ميليشيا الدعم السريع مازالت تستخدم أسلوب القصف العشوائى لمناطق بوسط الخرطوم، ما يتسبب فى تدمير لبعض البنايات والمرافق، وأن الميليشيا تتواجد بمناطق متفرقة من العاصمة لكن دون فعالية تذكر من وجهة نظر العمليات إلا للأغراض الدعائية.

وعرض البيان أن الشعب السودانى كسب معركة الحس الوطنى بوقفته الصلبة مع قواته المسلحة وصموده أمام التحديات الحياتية التى صاحبت التمرد المشؤوم، وأن ممارسات أفراد الميليشيا وسط الأحياء أظهرت للناس الفرق بين سلوك الجيوش أوالميليشيات من خلال استباحتها لأرواح وممتلكات الناس.

ونوه الجيش السودانى، أن قواته بسطت سيطرتها على معظم الولايات، إلا أن الوضع معقد قليلا فى بعض أجزاء العاصمة لجهة أن الميليشيا حشدوا معظم قوتهم المندحرة بها وهذا هو سبب انتشارهم الكبير بها، وأن المؤامرة قديمة وكبيرة جدا، والمواقف السياسية التى تتظاهر الميليشيا بتبنيها حاليا ما هى إلا وسيلة للوصول للحكم لتباشر بعدها تنفيذ أجندة لا علاقة لها بمصلحة الشعب والبلاد.

واختتم البيان، أن الاشتباكات فى السودان ستشهد الأيام القادمة، انفراجا كبيرا فى الأوضاع على الأرض، مؤكدا أن فى كل لحظة ومع كل تحرك متهور تقوم به الميليشيا تزداد نسبة خسائره على الأرض.