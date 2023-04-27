العالم اليوم - بعد فترة انقطاع.. تونس تعين سفيرا لها في دمشق

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 07:19 مساءً - عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس محمد المهذبي سفيرا لبلاده في دمشق، بعد انقطاع للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ بدء النزاع في سوريا.

وتسلم المهذبي أوراق اعتماده من سعيّد على ما أعلنت الرئاسة التونسية في بيان.

ويأتي التعيين إثر زيارة قام بها الأسبوع الفائت وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى تونس.

وكانت دمشق أعلنت عزمها تعيين سفير لها في تونس إثر مبادرة الرئيس التونسي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين التي انقطعت منذ بداية النزاع في سوريا.

ويأتي تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، في وقت تشهد سوريا انفتاحا تجاهها من دول عدة خصوصا بعد الزلزال المدمر الذي ضربها وتركيا المجاورة في فبراير.

وكان سعيّد طلب من وزارة الخارجية منذ نحو شهر بدء إجراءات تعيين سفير تونسي في دمشق. وأتى ذلك بعد إعلانه إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معتبرا أنه "ليس هناك ما يبرر" عدم تبادل السفراء بين البلدين.

في العام 2012، لحقت تونس بركب دول عربية عدة وقطعت علاقتها الدبلوماسية مع دمشق خلال عهد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي في خطوة قوبلت بانتقادات شديدة من أطراف معارضة تونسية.

وفي العام 2015، اتخذت تونس أولى الخطوات الدبلوماسية تجاه سوريا مع تعيين ممثل قنصلي لها في دمشق.