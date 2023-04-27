العالم اليوم - بأنباء إيجابية.. فيروس كورونا يتصدّر من جديد

انتم الان تتابعون خبر بأنباء إيجابية.. فيروس كورونا يتصدّر من جديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 07:19 مساءً - أعلنت منظمة الصحة العالمية انخفاضَ الوفيات بفيروس كورونا، منذ بداية العام الحالي بنسبة 95 بالمئة، وهي الأعلى منذ أول ظهور له.

وقال رئيس المنظمة العالمية إن الانخفاضَ المستمر في الوَفيات يُعد أمرا مُشجعا، لكنه أشار، في الوقت نفسه، إلى أن فيروس كورونا لا يزال موجودا.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ظهور مُتحوّر جديد للفيروس يُعدّ دليلاً على أنه لا يزال قادرا على التسبّب بموجاتِ إصابات جديدة.

وفي السياق، قالت المنظمة إن إصابة من كل عشرٍ تسببت في كوفيد طويل الأمد، مما يَعني أن الملايين من الناس سيكونون بحاجة إلى رعاية طويلة الأجل.

في المقابل، كشف رئيسُ منظمة الصحة العالمية أن جائحة كورونا أدت إلى تعطيل برامج التلقيح لأمراضٍ أخرى، حيث فقد نحوُ 67 مليون طفل حُقنةَ لقاح أساسيةً واحدة على الأقل، بين عاميْ 2019 و2021

وقال إن معدلات التلقيح تراجعت إلى ما كانت عليه عامَ 2008، مما أدى إلى تفشي الحَصْبة والخنّاق وشللِ الأطفال والحُمَّى الصفراء، داعيا الدولَ إلى مواجهة العوائق التي تَحُولُ دون التلقيح.

رغم ذلك، تأمـلُ منظمة الصحة العالمية أن تعلن قريبا نهاية كورونا كحالةِ طوارئَ عالمية، لكنها تؤكد أن الفيروس وُجد ليبقى ضمن لائحة الأمراض المُعدية الأخرى.