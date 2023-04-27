العالم اليوم - كباشي: قوات الدعم السريع تحشد للحرب منذ أشهر

انتم الان تتابعون خبر كباشي: قوات الدعم السريع تحشد للحرب منذ أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 07:19 مساءً - قال عضو مجلس السيادة السوداني، شمس الدين كباشي، يوم الخميس، لـ"دوت الخليج"، إن قوات الدعم السريع بدأت تحشد قواتها وإمكانياتها للحرب منذ أكثر من 3 أشهر.

وتحدث كباشي، في مقابلة مع "دوت الخليج"، عن مجريات القتال الضاري بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، بينما يتفاقم الوضع الإنساني في البلاد.

وحمل قوات الدعم السريع مسؤولية خرق الهدنة، ثم قال "هناك هجمات على مواقعنا المختلفة".

وأكد المسؤول العسكري، أن ولايات السودان تحت سيطرة القوات المسلحة بالكامل، بينما تتضارب التقارير بشأن الوضع على الأرض.

وأكد كباشي أن المبادرة الأميركية السعودية متقدمة ثم أضاف قائلا "أبشر السودانيين أن الأمر لن يطول كثيرا".

أما سقوط ضحايا من المدنيين، فاعتبره كباشي من مسؤولية ما وصفه بالقصف العشوائي للـ"خونة والمتمردين والانقلابيين".

وفي حديثه عن جهود التسوية، قال كباشي "وافقنا على مبادرة الإيغاد لكن يبدو أنهم لم يحصلوا على رد من الطرف الآخر".

وأشار كباشي إلى أن الجيش وافق على المبادرة الأميركية السعودية "لكن الدعم السريع لم يحترمها"، بحسب قوله.

وأردف أنه في حال لم تقد المبادرات إلى تسوية، فإن الجيش قادر على حسم الأمر بطريقة عسكرية، حسب قوله.

واتهم عضو مجلس السيادة، قوات الدعم السريع بأنها مؤسسة إخوانية أنشأها النظام السابق، مضيفا أنه "لو كانت مؤسسة مدنية لتم تفكيكها".