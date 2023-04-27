رئيس الوزراء الأوكراني يدعو البابا فرنسيس لزيارة كييف

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 06:29 مساءً - دعا رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميكال، البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى زيارة أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع عقده المسئولان في الفاتيكان اليوم، الخميس.

دعوة شخصية للبابا فرنسيس

وقال شميكال - للصحفيين في العاصمة روما، بعد ساعات من اللقاء حسبما ذكرت قناة «فرانس 24» الناطقة باللغة الإنجليزية: «دعوت حضرة البابا فرنسيس لزيارة أوكرانيا شخصيا»، مضيفا أنه ناقش معه خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني الذي بدأ العام الماضي.

وأوضح أن اللقاء تضمن «مناقشة بصورة أكثر تفصيلا الخطوات المختلفة التي قد يتخذها الفاتيكان» من أجل مساعدة بلاده لتحقيق أهدافها.