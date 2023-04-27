العالم اليوم - السودان.. الحرب تطيح بالدولار والذهب وتلهب أسعار الأغذية

انتم الان تتابعون خبر السودان.. الحرب تطيح بالدولار والذهب وتلهب أسعار الأغذية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 06:22 مساءً - انخفض سعر الدولار في العاصمة السودانية الخرطوم إلى 420 جنيها من 610 جنيهات، كما تراجع الذهب إلى 17 ألف جنيها مقارنة بنحو 35 الفا للغرام، قبل اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع والتي دخلت الأربعاء يومها الثاني عشر.

وفي المقابل قفزت أسعار الخضروات والسلع الغذائية بمعدلات تراوحت بين 40 إلى 300 بالمئة وسط مخاوف كبيرة من نفاد مخزونات السلع الغذائية.

ويقول محمد سيد، وهو سمسار نقل يعمل في أحد المواقف الرئيسية للحافلات المتجهة إلى الحدود المصرية، إن الناس الفارين من القتال يأتون من مختلف أنحاء الخرطوم لركوب الحافلات إلى الحدود المصرية لكنهم يتفاجؤون بارتفاع كبير في أسعار النقل ويضطرون بالتالي لبيع ما عندهم من ذهب أو عملات أجنبيه بالسعر الذي يفرضه السماسرة.

ويقول سيد لموقع "اقتصاد دوت الخليج" إن الناس يريدون الفرار بأي تكلفة في ظل احتدام المعارك.

ويؤكد محمد شيخون، أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية، أن أسعار الذهب والدولار ترتفع عادة أمام عملات البلدان التي تشهد اضطرابات أو حروب؛ لكن الأمر أصبح مختلفا في ظل الحرب الحالية في السودان وذلك لأسباب يمكن تعود إلى شح السيولة وحالة الهلع والخوف لدى السكان والتي أدت إلى زيادة وتيرة النزوح خصوصا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

ويقول شيخون لـ "اقتصاد دوت الخليج" في ظل الاقتتال الحالي لجأ الكثير من السكان إلى الفرار من الخرطوم إلى مدن ومناطق داخلية أو إلى خارج البلاد عبر الحدود البرية وهو ما يتطلب توافر السيولة اللازمة لتغطية تكاليف النقل التي تضاعفت أكثر من 10 مرات بالنسبة لبعض الخطوط".

ويوضح شيخون أن معظم الناس كانوا قبل الحرب يفضلون تحويل مدخراتهم إلى دولار او شراء ذهب.

وفي المقابل ارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل كبير في ظل ندرة واضحة في بعض الأصناف الأساسية كالخبز والسكر.

وعبر كمال علي كمال رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات السوداني عن قلقه الشديد من الدخول في فجوة كبيرة في السلع الغذائية بسبب الانخفاض الحاد في المخزون والدمار الشديد الذي طال عدد كبير من المصانع العاملة في البلاد.

وقال كمبال لموقع دوت الخليج إن مخازن ومصانع سلع غذائية تعرضت لعمليات نهب واسعة طالت حتى ماكينات المصانع والمواد الخام.