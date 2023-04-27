العالم اليوم - رغم تباطؤ النمو.. طلبات إعانة البطالة بأميركا تتراجع بأسبوع

انتم الان تتابعون خبر رغم تباطؤ النمو.. طلبات إعانة البطالة بأميركا تتراجع بأسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 06:22 مساءً - انخفض عدد الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات البطالة الحكومية في أميركا، على الرغم من صدور بيانات أوضحت تباطؤ النمو بأكبر اقتصاد في العالم بأكثر من المتوقع.

وظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية تراجع عدد الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة بمقدار 16 ألفا، لتصل إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 230 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 22 أبريل.

وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا أن يصل العدد إلى 248 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

وعلى الرغم من أن الطلبات، التي ارتفعت منذ مارس، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من المستويات التي يمكن أن تثير القلق بشأن سوق العمل، فإن تشديد شروط الائتمان بالنسبة للشركات والأسر يُلحق الضرر بالطلب وفي نهاية المطاف بالتوظيف.

وتباطأ النمو الاقتصادي الأميركي بقدر أكبر من المتوقع في الربع الأول، وذلك على الرغم من زيادة الإنفاق الاستهلاكي.

ووفقا لتقديرات وزارة التجارة الأميركية تشير القراءة الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري.

ونما الاقتصاد 2.6 بالمئة في الربع الأخير للعام الماضي.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي اثنين بالمئة في الربع الأول.

وعلى الرغم من التباطؤ، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

ورفع المجلس أسعار الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس منذ مارس الماضي من مستوى قريب من الصفر إلى النطاق الحالي بين 4.75 وخمسة بالمئة.

وشُددت شروط الائتمان في أعقاب أحدث اضطرابات في الأسواق المالية، والتي أدت جنبا إلى جنب مع أسرع سلسلة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات إلى زيادة مخاطر الانكماش بحلول النصف الثاني من العام.

ومع ذلك، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل أسرع في الفترة من يناير إلى مارس من وتيرة بطيئة بلغت واحد بالمئة في الربع الرابع.

ويمثل الإنفاق الاستهلاكي أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي.