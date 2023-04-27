نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر العثور على جثة في سحاب .. والأمن يحقق على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 27 أبريل 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج - عثرت الاجهزة الامنية اليوم الاربعاء على جثة داخل منزل في منطقة سحاب . وقال مصدر : انه تم العثور على متوفي داخل منزله يحمل الجنسية الاسيوية ، وتم نقل الجثة الى الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة . والتحقيق جار .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العثور على جثة في سحاب .. والأمن يحقق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.