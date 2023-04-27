مراسل «القاهرة الإخبارية»: القطاع الصحى يستأنف عمله بشكل جزئى فى أم درمان

جدة - نرمين السيد - قال عثمان الجندى مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن أم درمان تعانى من مشكلة الغطاء الصحى بعد خروج عدد من المستشفيات الحكومية من الخدمة نتيجة لعدم تمكن الأطقم الصحية من الوصول نتيجة الاشتباكات، إضافة إلى انقطاع الوقود خلال الفترة الماضية.





وأضاف الجندى، فى مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بعض المستشفيات الحكومية عادت للعمل بصورة كاملة، إذ أن هناك 3 مستشفيات بشمال أم درمان عادت للعمل، إضافة لعودة العمل بعدد من المراكز الطبية الخاصة وبعض المراكز الطبية داخل بعض الأحياء. وأشار المراسل، إلى أن هناك بعض الصعوبات التى تواجه بعض المستشفيات الكبرى للعودة للعمل بأم درمان، مثل مستشفى الأطفال، لافتًا إلى أن القطاع الصحى لم يتعافى تمامًا من الأزمة الحالية، وبدأ العمل بشكل جزئى.

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