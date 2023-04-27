العالم اليوم - مستقبل أميركا سياسيا واقتصاديا.. كيف يراه الأميركيون؟

انتم الان تتابعون خبر مستقبل أميركا سياسيا واقتصاديا.. كيف يراه الأميركيون؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 04:24 مساءً - يتوقع أغلبية الأميركيين تراجع بلدهم اقتصاديا وسياسيا.. حقيقة لافتة كشفها استطلاع جديد أجراه مركز بيو للأبحاث وشمل أكثر من 5 آلاف أميركي.

ووجد الاستطلاعُ، الذي أجري بين 27 من مارس والثاني من أبريل من العامِ الجاري أن :

66 بالمئة من الأميركيين يَعتقدون إلى حدّ كبير أنه بحلول عامِ 2050، سيكون الاقتصاد الأميركي أضعف.

توقع 71 بالمئة أن أهميةَ بلادهم في العالم ستتراجع.

توقعَ 77 بالمئة منهم أن تزداد الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة.

81 بالمئة أن تتسعَ الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

وكان من اللافتِ أن الجمهوريين والديمقراطيين يتشاركونَ النظرةَ القاتمةَ لمستقبل البلاد، رغم أن الجمهوريين والمستقلين من ذوي المُيولِ اليمينية كانوا أكثرَ ميلًا إلى هذا الاعتقاد.

وقال نحوُ 60 بالمئة من المستطلعة آراؤهم إن الحياة كانت أفضلَ في الولايات المتحدة قبل خمسين عاما، مقابل 19 بالمئة رأوا أن الحياةَ لم تختلف كثيرا و23 بالمئةِ فقط يرون أن الحياةَ أفضلُ الآن.

وفي حديثه عن هذا الموضوع لسكاي نيوز عربية قال أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور حسان القبي: