بريطانيا تحث مواطنيها على مغادرة السودان قبل انتهاء وقف إطلاق النار

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، حذر الوزير البريطانى الرعايا البريطانيين المحاصرين فى السودان من "عدم وجود ضمان" لإخراجهم من البلد الذى يتزايد فيه العنف بعد انتهاء وقف إطلاق النار، مؤكدا أن عليهم المغادرة على الفور.
وأشار إلى أنه تم إجلاء أكثر من 530 بريطانيا بالطائرة من السودان، لكن من المقرر أن ينتهى قرار وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام مساء اليوم الخميس، مما يعرض أى رحلات إنقاذ مستقبلية للخطر.
وقال كليفرلى إن عمليات الإجلاء أصبحت ميسرة بسبب وقف إطلاق النار، لكن من المستحيل التنبؤ بما سيحدث عندما ينتهي.
وأضاف: "لا يمكننا التكهن بما سيحدث بالضبط عندما ينتهى وقف إطلاق النار هذا، لكن ما نعرفه هو أن الأمر سيكون أكثر صعوبة، وربما مستحيلا. لذا، ما نقوله للمواطنين البريطانيين هو: إذا كنت مترددا، وإذا كنت تفكر فى خياراتك، فإن نصيحتنا القوية للغاية هى المرور عبر وادى سعيدة (مهبط الطائرات) أثناء سريان وقف إطلاق النار".
وقال: "هناك طائرات، هناك طاقة استيعابية، وسوف نخرجكم. لا يمكننى تقديم تلك التأكيدات نفسها بمجرد انتهاء وقف إطلاق النار".
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