العالم اليوم - الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع بالربع الأول

انتم الان تتابعون خبر الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع بالربع الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 03:22 مساءً - سجل الاقتصاد الأميركي نموًا أقل من المتوقع في الربع الأول من العام الجاري، في خطوة قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تهدئة وتيرة رفع معدلات الفائدة في الفترة المقبلة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، الخميس، نموًا بنسبة 1.1 بالمئة في الربع الأول من 2023، مقابل توقعات بأن يبلغ النمو 2 بالمئة.

وكان الاقتصاد الأميركي قد تجنب الركود خلال العام الماضي، إلا أنه سجل نموًا ضعيفًا بالربع الأخير من العام الماضي، وبنسبة بلغت 2.6 بالمئة.

وكانت نسبة نمو أكبر اقتصاد في العالم خلال العام 2022 بأكمله، بحسب وزارة التجارة الأميركية قد بلغت 2.1 بالمئة.

وقالت الوزارة في بيان إن رقم الناتج المحلي الإجمالي "يعكس زيادات في الإنفاق الاستهلاكي والصادرات وإنفاق الحكومة الفدرالية" مع بعض أشكال الاستثمار.

وفي نهاية مارس الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الرئيسية، بمقدار 25 نقطة أساس، متماشيا مع التوقعات لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75 و5 بالمئة عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

وتوقع صانعوا السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أن تنتهي أسعار الفائدة في عام 2023 عند حوالي 5.1 بالمئة، دون تغيير عن متوسط تقديراتهم في الجولة الأخيرة من التوقعات في ديسمبر الماضي.

لكنهم رفعوا توقعاتهم للعام المقبل، ليصل متوسط الفائدة في نهاية 2024 عند مستوى 4.3 بالمئة بدلا من 4.1 بالمئة في التوقعات السابقة.