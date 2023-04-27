العالم اليوم - خروقات الهدنة في الميدان السوداني.. صد ورد واتهامات متبادلة

انتم الان تتابعون خبر خروقات الهدنة في الميدان السوداني.. صد ورد واتهامات متبادلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 02:16 مساءً - قال الجيش السوداني إن الموقف العسكري داخل وخارج الخرطوم مستقر جدا عدا ولاية غرب دارفور التي شهدت صراعا قبليا يجري معالجته بواسطة السلطات المحلية.

وأضاف الجيش في بيان له: "ما زال العدو يستخدم أسلوب القصف العشوائي لمناطق بوسط الخرطوم مما يتسبب في تدمير لبعض البنايات والمرافق، لكن دون فعالية تذكر من وجهة نظر العمليات إلا للأغراض الدعائية".

وأكمل البيان أن "قواتنا بسطت سيطرتها على معظم الولايات، إلا أن الوضع معقد قليلا في بعض أجزاء العاصمة لجهة أن المتمردين حشدوا معظم قوتهم المندحرة بها وهذا هو سبب انتشارهم الكبير بها".

وأكد الجيش في بيانه أن الأيام القادمة ستشهد انفراجا كبيرا في الأوضاع على الأرض.

الدعم السريع

من جانب آخر، ذكرت قوات الدعم السريع في بيان لها، أن الجيش هاجم قوات الدعم السريع بمنطقة كافوري بالطيران والمدفعية.

وأضاف البيان: "تصدت قواتنا للهجوم، وكبدت المهاجمين خسائر كبيرة وطاردتهم حيث تم تشتيتهم في أماكن مختلفة والاستيلاء على عتادها العسكري".

ولفت البيان إلى أن تلك "الهجمات تأتي في ظل الهدنة الإنسانية التي تم تخصيصها لفتح ممرات انسانية للمواطنيين والمقيمين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة".