العالم اليوم - سلفا كير يبلغ "إيغاد" بمستجدات جهود الوساطة في السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 02:16 مساءً - رحب رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، بجهود الولايات المتحدة والسعودية، لتأمين وقف إطلاق نار إنساني لمدة 72 ساعة في الفترة من 24 إلى 27 أبريل في السودان، ودعوة "إيغاد" إلى تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة أخرى، والدعوة للحوار.

جاء ذلك خلال اجتماع سلفا كير ميارديت وفريق الوساطة التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد" التابع لجمعية رؤساء الدول والحكومات، الأربعاء، حيث قدم الرئيس "تحديثا شاملا لجهوده" للوساطة بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وقال السكرتير التنفيذي لإيغاد، وركنه جيبييهو: "أقدّر وأثني على مشاركة الرئيس سلفا كير ودعمه المستمر لجهود الوساطة التي تبذلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. أنا واثق من أن جهود الجمعية والمجتمع الدولي المستمرة وتفانيهم سيساعدان على وقف القتال وتهدئة الوضع".

وأعاد التأكيد على قرار جمعية إيغاد خلال جلستها الطارئة الاستثنائية الأربعين في 16 أبريل، الذي أكد على "الحاجة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات، والسماح لبعثة السلام رفيعة المستوى التابعة للإيغاد بالاضطلاع بها، دون مزيد من التأخير".