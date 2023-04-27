العالم اليوم - أمين عام أوبك: تصريحات وكالة الطاقة تضر بأسواق النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 02:16 مساءً - ردا على التصريحات الأخيرة لوكالة الطاقة الدولية، شدد الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص على أن أوبك وتحالف المنتجين المستقلين لا يستهدف أسعار النفط على الإطلاق وإنما يركز على أساسيات الأسواق وتمكين الاستثمارات في القطاع الذي يحتاجه العالم بشدة.

وأكد الغيص أن على وكالة الطاقة الدولية أن تعرف جيدا أن هناك الكثير من العوامل التي تأثر على أسواق النفط وأن إلقاء اللوم على أسعار النفط في ارتفاع التضخم أمر خاطئ وغير صحيح من الناحية الفنية نظرا لوجود الكثير من العوامل الأخرى التي تقف وراء التضخم، محذرا من أن توجيه الاتهامات لتحالف أوبك+ من شأنه أن يأتي بنتائج عكسية.

وقال إنه يجب على وكالة الطاقة الدولية "توخي الحذر الشديد إزاء المزيد من (محاولات) تقويض" الاستثمارات في صناعة النفط، وهي الاستثمارات التي ينظر لها باعتبارها مسألة مهمة للنمو الاقتصادي العالمي.

وفي وقت سابق هذا الشهر، اعتبر أمين عام أوبك، هيثم الغيص أن قرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط لم يكن جزءًا من أي اتفاق لـ أوبك +، وأنما إجراء احترازي.. يعتبر "حقًا سياديًا" للدول الأعضاء، رافضا انتقادات وكالة الطاقة الدولية التي أشارت إلى أن تخفيضات إنتاج النفط الطوعية من قبل العديد من الدول الأعضاء في أوبك ستؤدي إلى تفاقم التضخم وتسبب حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

وأظهر التقرير الأخير لوكالة الطاقة الدولية إن تخفيضات إنتاج النفط التي أعلنتها الدول المنتجة في مجموعة أوبك+ هذا الشهر قد تزيد العجز في الإمدادات المتوقع في النصف الثاني من العام وقد تضر بالمستهلكين وتعافي الاقتصاد العالمي.