القاهرة الإخبارية: قاعدة شرق تستقبل دفعة جديدة من المصريين والسودانيين

جدة - نرمين السيد - قالت إيمان الحويزى، موفدة "القاهرة الإخبارية" إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية، إنه لليوم الرابع على التوالى وموفدو القاهرة الإخبارية متواجدون بقاعدة شرق، كما أننا نستقبل الطائرات العسكرية القادمة من السودان، وتقل الرعايا المصريين، وهذه أول دفعه لهذا اليوم، وبالأمس كان هناك 7 طائرات أقلت عددا من المصريين المقيمين فى السودان وكانت تحمل المئات، ونحو 700 مواطن مصرى ومنهم بعض السودانيين.





وأضافت خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم جرى رصد أول دفعة عبر الجسر الجوى الذى أقيم لنقل الرعايا المصريين من السودان إلى مصر، كما نرصد تواجد هذه الطائرات العسكرية على مدار اليوم، وهناك عدة طائرات عسكرية ستأتى إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية. وأكدت أن عددا كبيرا من الطائرات سيصل اليوم محمل بعدد كبير من المواطنين المصريين والسودانيين، من السودان سواء من بورتسودان أو دنقلة. وتابع: "سيكون بالطائرات فرق طبية، وتشكيلات طبية هنا فى القاعدة للاطمئنان على صحة المواطنين الذين وصلوا أسوان، وهناك فى نقاط الارتكاز سواء فى بورتسودان أو دنقلة فهناك فرق طبية ". ووجه المصريون العائدون الشكر للإحساس بالاطمئنان بعد وصولهم إلى القاهرة.

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