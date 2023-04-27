الصين ترسل سفن بحريتها لإجلاء رعاياها من السودان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الصينية، أن بكين أرسلت سفن قوتها البحرية إلى السودان لمساعدة رعاياها على مغادرة هذا البلد الواقع فى شمال شرق إفريقيا، ويشهد حالة من الفوضى حاليا.





وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفى فى بيان اليوم الخميس، إن "تدهور الوضع الأمنى فى السودان مستمر". وأضاف: "من أجل حماية أرواح وممتلكات المواطنين الصينيين، أرسلت البحرية الصينية سفنا لاستعادة وإجلاء الرعايا الصينيين من الدولة الإفريقية". وأعلنت بكين الإثنين أنها أجلت مجموعة أولى من مواطنيها، وقدرت عدد الصينيين الذين كانوا يعيشون فى السودان قبل بدء المعارك بـ1500 شخص. وتقول الصين إنها أكبر شريك تجارى للسودان، وإن أكثر من 130 شركة صينية كانت توظف استثمارات وتعمل هناك فى منتصف 2022.

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