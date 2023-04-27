العالم اليوم - "ميتا".. إيرادات أعلى من المتوقع تحلق بأسهم الشركة

انتم الان تتابعون خبر "ميتا".. إيرادات أعلى من المتوقع تحلق بأسهم الشركة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 01:19 مساءً - ارتفعت إيرادات شركة "ميتا"، الشركة الأم لموقع "فيسبوك"، بأعلى من التوقعات في الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 28.65 مليار دولار، مقابل توقعات عند 27.91 مليار دولار.

الإيرادات التي تجاوزت التوقعات قادت أسهم الشركة للارتفاع بنحو 12 بالمئة في التداولات الممتدة بعد الجلسة، ليصل سعر السهم إلى أكثر من 232 دولار.

وتتوقع الشركة أن ترتفع إيراداتها أيضًا خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتتراوح بين 29.5 مليار دولار إلى 32 مليار دولار، بينما يتوقع المحللون أن تسجل الإيرادات 29.45، وفقا لـ "رفينيتيف".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، إن الشركة أصبحت أكثر كفاءة حتى تتمكن من تقديم جودة أفضل لمنتجاتها.

وأضاف: "كان لدينا أداء جيد بالربع الأول، وستستمر الشركة في النمو".

وأظهرت بيانات الشركة أن وحدة "ميتا رياليتي لابس"، والتي تعمل على تعزيز تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز للميتافيرس، قد حققت مبيعات بقيمة 339 مليون دولار، إلا أنها سجلت خسائر تشغيلية قدرها 3.99 مليار دولار.

وتتوقع "ميتا" أن ترتفع الخسائر التشغيلية لها على مدار العام بشكل أكبر.

وتراجع الدخل الصافي للشركة بنسبة 24 بالمئة، ليصل إلى 5.71 مليارات دولار، مقابل 7.74 مليارات العام الماضي.

وفي شهر نوفمبر الماضي، كانت "ميتا" قد أعلنت تسريح أكثر من 11 ألف موظف، بما يعادل نحو 13 بالمئة من العاملين بالشركة.

كما قررت الشركة آنذاك إيقاف عمليات التوظيف الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأعلنت الشركة خلال مارس الماضي عزمها التخلص من 10 آلاف وظيفة أخرى خلال الربع الثاني من العام.