«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن الفرار من جحيم المعارك فى السودان

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير إنه بعد أيام من اندلاع الصراع فى السودان أصدرت المتحدثة الإقليمية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى شرقى القرن الإفريقى ومنطقة البحيرات العظمى، بيانا خاصا حول الاشتباكات وموجات النزوح الداخلى والخارجى التى بدأت.

وأضاف التقرير أن البيان أوضح أن الاشتباكات المسجلة تتركز فى مناطق الخرطوم ومروى والقضارف وسنار ووسط كردوفات والفاشر والجنينة ووسط وغرب دارفور، كذلك بدأت موجات نزوح داخلية من الخرطوم فى تجاه بورتسودان وكسلا والجزيرة قدرتها المفوضية ما بين نحو 401 نسمة إلى 1500 نسمة.

وتابع: "كذك تركز النازحون فى الفاشر بأعداد قدرتهم المفوضية من 3500 نسمة إلى 31 ألف نسمة ثم بدأت بعدها موجات نزوح داخلية من الفاشر مع احتدام القتال فى اتجاه شمالى دارفور وشمال وغرب كردوفان بأرقام تتراوح بين 1500 نسمة إلى 2400 نسمة، كذلك بدأت موجات نزوح من نيالا فى اتجاه جنوب دارفور بأعداد تتراوح من 105 نسمة إلى 400 نسمة".

وأوضح أن الاشتباكات المسلحة دفعت إلى خروج موجات من الفارين والنازحين باتجاه وسط دارفور تتراوح كثافتها من 105 نسمة إلى 400 نسمة.

وأكد أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية السيئة فى السودان تفاقمت بشكل كبير بسبب الاشتباكات المسلحة، الأمر الذى دفع آلاف السودان للنزوح فى الداخل والخارج بحثا عن ملجأ آمن به أبسط مقومات الحياة.