القاهرة الإخبارية: اقتراب نفاد المخزون السلعى فى أم درمان

جدة - نرمين السيد - قالت القناة الإخبارية، إن هناك نشاط فى حركة المواطنين وعودة المحال إلى العمل بأم درمان، مشيرة إلى أن احتياجات المواطنين متوفرة حاليا ولكن هناك نقص ببعض الأدوية.
وأضافت أن خدمة الإنترنت تعمل فى أم درمان بشكل ممتاز منذ 3 أيام، كما أن الوقود متوافر بشكل طبيعى.
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