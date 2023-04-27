العالم اليوم - 1.1 مليار دولار أرباح مصرف الراجحي في الربع الأول 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 12:22 مساءً - كشف مصرف الراجحي، عن ارتفاع طفيف في صافي أرباح الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي، بحسب موقع سوق الأسهم السعودي "تداول".

وبحسب البيان، بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة نحو 4.145 مليار ريال (ما يعادل 1.1 مليار دولار)، مقابل 4.134 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح مصرف الراجحي بنسبة 6 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بصافي ربح نحو 4.4 مليار ريال في الربع الرابع من 2022.

وأرجع المصرف الارتفاع الطفيف في صافي الربح إلى انخفاض في بعض أنواع المصاريف منها بعض المصاريف الإدارية، مشيرا إلى أن ذلك قابله ارتفاع في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك، بالإضافة إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 578 مليون ريال إلى 359 مليون ريال بنسبة 37.89 بالمئة.

وأوضح أنه في المقابل انخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.53 بالمئة ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من العمليات الأخرى وقابل ذلك ارتفاع في صافي الدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية.

ومصرف الراجحي - بدأ أعماله منذ أكثر من 50 عام - وصل رأسماله إلى 40 مليار ريال في العام 2022 ومقره الرياض، وهو من أكبر بنوك الشرق الأوسط، ومدرج في السوق السعودي منذ 1988.