جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن "شيلوى جارافيل" السكرتيرة الصحفية فى مكتب الاتصالات الرئاسى قولها، إن معظم الذين تم إجلاؤهم كانوا من العمال الفلبينيين وأفراد عائلاتهم، فى حين أن هناك 15 شخصا على الأقل كانوا طلابا.
وأضافت جارافيل أنه بالإضافة إلى وزارة الشؤون الخارجية، ساعد أفراد من إدارة العمال المهاجرين والفلبينيين المتواجدين فى السودان فى عمليات الإجلاء، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية رفعت أمس الأربعاء، حالة التأهب فى السودان إلى المستوى 3، مما يعنى العودة طواعية أو الإجلاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفلبين: إجلاء 409 مواطنين من السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.