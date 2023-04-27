الفلبين: إجلاء 409 مواطنين من السودان

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن "شيلوى جارافيل" السكرتيرة الصحفية فى مكتب الاتصالات الرئاسى قولها، إن معظم الذين تم إجلاؤهم كانوا من العمال الفلبينيين وأفراد عائلاتهم، فى حين أن هناك 15 شخصا على الأقل كانوا طلابا.

وأضافت جارافيل أنه بالإضافة إلى وزارة الشؤون الخارجية، ساعد أفراد من إدارة العمال المهاجرين والفلبينيين المتواجدين فى السودان فى عمليات الإجلاء، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية رفعت أمس الأربعاء، حالة التأهب فى السودان إلى المستوى 3، مما يعنى العودة طواعية أو الإجلاء.