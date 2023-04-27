العالم اليوم - من السودان إلى مصر.. تفاصيل عمليات الإجلاء عبر معبر أرقين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 أبريل 2023 11:16 صباحاً - على ضوء تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية في العاصمة السودانية الخرطوم نتيجة استمرار الاشتباكات المسلحة، نقل أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية التابعة للسفارة المصرية من الخرطوم في إطار إعادة تمركزها في موقع آخر بالسودان، حتى تتمكن من ممارسة أعمالها ومتابعة عمليات تنفيذ الخطة الوطنية لإجلاء المصريين بالسودان وفقاً للظروف.

ووصل عدد المواطنين المصريين الذين تم إجلاؤهم من السودان عبر الجسر الجوي والمنافذ البرية قرابة 2700 مواطناً. والأربعاء، تم تنفيذ 7 رحلات جوية إلى ميناء بورتسودان في إطار جسر الإجلاء الجوي. تنسيق عربي مع مصر تم اجلاء أكثر من 200 فلسطيني أغلبيتهم من الطلاب عبر معبر أرقين البري بالتنسيق بين السلطة الفلسطينية والحكومة المصرية تمهيدا لإعادتهم إلى قطاع غزة

كما قال سفير تونس بالقاهرة إن عملية نقل الجالية التونسية تمّت من مطار أسوان في أفضل الظروف على متن الطائرة التونسية التي أمر بها الرئيس التونسي قيس سعيّد والتي أقلتهم بعد ظهر الأربعاء باتجاه تونس. وأعرب السفير محمد بن يوسف عن بالغ الشكر والتقدير للسلطات في مصر على الاستجابة الفورية وتقديم كل المساعدة والدعم لعملية إجلاء الجالية التونسية وطاقم السفارة التونسية بالخرطوم. ترتيبات أجهزة الدولة في مصر تواصل الهيئة العامة للموانئ البرية التنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية لتقديم كافة التسهيلات للعائدين من السودان من المصريين ومن الجنسيات الأخرى لمختلف دول العالم عبر منفذي قسطل وأرقين الحدوديين مع السودان حيث تم فتح نقاط متقدمة من الهلال الأحمر المصري في الميناءين وتوفير مزيد من عربات الإسعاف بالتنسيق مع الإسعاف المصري.

تم التنسيق مع كافة الجهات العاملة داخل الميناءين مثل الإدارة العامة لأمن الموانئ وإدارة الجوازات والجمارك من أجل زيادة العاملين بالمنفذين من هذه الجهات وذلك لاستيعاب كثافة العائدين من السودان من مختلف الجنسيات لسرعة إنهاء كافة إجراءات الوصول وتقديم كافة أنواع الدعم لهم .

كما قامت الهيئة بإعفاء الأشخاص ممن لا يملك نقوداً من رسوم الوصول.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر من السودان إلى مصر.. تفاصيل عمليات الإجلاء عبر معبر أرقين .. في رعاية الله وحفظة